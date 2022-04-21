Губерниев не считает, что фотосессия Медведевой для журнала MAXIM была сделана для хайпа

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, считает ли он, что фотосессия Евгении Медведевой для журнала MAXIM была сделана для хайпа.

— Дмитрий, одно из последних событий которые обсуждали — фотосессия Жени Медведевой. Не кажется ли тебе, что было сделано для хайпа?

— Это говорят завистники и старые деды. Дело время, потехи час. Если женщине что-то не дать, то она подойдет и возьмет сама. Поэтому если она хочет пойти на фотосессию, то возьмет и снимется, — сказал Губерниев во время трансляции на сайте Sportbox.

Медведева в марте снялась в откровенной фотосессии для журнала. На фотографиях девушка была в нижнем белье и топлес.