Губерниев — о фотосессии Медведевой для MAXIM: «О том, что это было для хайпа, говорят завистники и старые деды»
Губерниев не считает, что фотосессия Медведевой для журнала MAXIM была сделана для хайпа
Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, считает ли он, что фотосессия Евгении Медведевой для журнала MAXIM была сделана для хайпа.
— Дмитрий, одно из последних событий которые обсуждали — фотосессия Жени Медведевой. Не кажется ли тебе, что было сделано для хайпа?
— Это говорят завистники и старые деды. Дело время, потехи час. Если женщине что-то не дать, то она подойдет и возьмет сама. Поэтому если она хочет пойти на фотосессию, то возьмет и снимется, — сказал Губерниев во время трансляции на сайте Sportbox.
Медведева в марте снялась в откровенной фотосессии для журнала. На фотографиях девушка была в нижнем белье и топлес.
Новости