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Сегодня, 12:46

Губерниев — о фотосессии Медведевой для MAXIM: «О том, что это было для хайпа, говорят завистники и старые деды»

Губерниев не считает, что фотосессия Медведевой для журнала MAXIM была сделана для хайпа
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Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, считает ли он, что фотосессия Евгении Медведевой для журнала MAXIM была сделана для хайпа.

— Дмитрий, одно из последних событий которые обсуждали — фотосессия Жени Медведевой. Не кажется ли тебе, что было сделано для хайпа?

— Это говорят завистники и старые деды. Дело время, потехи час. Если женщине что-то не дать, то она подойдет и возьмет сама. Поэтому если она хочет пойти на фотосессию, то возьмет и снимется, — сказал Губерниев во время трансляции на сайте Sportbox.

Медведева в марте снялась в откровенной фотосессии для журнала. На фотографиях девушка была в нижнем белье и топлес.

Дмитрий Губерниев
Евгения Медведева
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