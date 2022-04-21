Губерниев и Бузова впервые встретились после скандального эфира. Комментатор подарил певице книги про Карлсона и конфеты с коньяком

Губерниев помирился с Бузовой и подарил ей цветы и конфеты с коньяком

Певица Ольга Бузова и комментатор Дмитрий Губерниев встретились на конференции, посвященной будущему российского спорта.

В июне 2021 года Бузова в эфире ТВ поругалась с Губерниевым. Ведущий своими вопросами довел до слез певицу.

На сегодняшней конференции Губерниев извинился перед Бузовой, подарив ей букет цветов, книги из серии Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон», а также упаковку конфет с коньяком. При этом оба порой общались строчками из песен и импровизацией на их тему.

«Королевы сидят, а подданные к ним подходят. Эти цветы — только для одной женщины. Наш диалог — это самое прекрасное, что было в моей жизни. Матушка, эти розы — вам. Самый лучший подарок — 3 книги. Оля, это для вас», — заявил Губерниев.

«А почему вы думаете, что эта книжку мне нужно прочитать?» — спросила Бузова.

«Коньяк мы по утрам больше не пьем», — ответил Губерниев.

«Говорите за себя», — отметила Бузова.

«Ладно, по конфетке можно с утра», — предложил Губерниев.

«Я не переставала пить коньяк, я даже не начинала», — подчеркнула Бузова.

После этого Губерниев подарил певице букет цветов, книги и конфеты, а затем поцеловал ее руку.

Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев. sportbox.ru

«Только после предварительных ласк мы перейдем к делу», — сказал комментатор.

Затем Бузова подарила Губерниеву два билета на свое шоу, а комментатор в ответ предложил певице посотрудничать с его группой «Guber Band». Затем Губерниев поцеловал Бузову в щеку, после чего они оба заняли свои места в зале для участия в пресс-конференции.