Forbes опубликовал список 20 богатейших бизнесменов России. В нем немало людей, связанных со спортом.

Владимир Лисин. Фото «СЭ»

Раньше председатель совета директоров сталелитейной компании НЛМК был президентом Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС), но в большей степени он всегда был связан со спортивной стрельбой. До 2020 года Лисин возглавлял Стрелковый союз России, а минувшей осенью ушел с поста главы Европейской стрелковой конфедерации (ESC) — решил не переизбираться на новый срок. Тем не менее Лисин остается президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF), которую возглавляет с 2018-го. В марте ISSF отстранила спортсменов из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, чему в интервью «СЭ» удивился Министр спорта РФ Олег Матыцин: «Выбор есть всегда. У нас есть руководители международных федераций, которые избрали другую позицию. Вызывает много вопросов их позиция в отношении защиты наших спортсменов».

Владимир Потанин. Фото «СЭ»

Потанин был крупнейшим частным инвестором Олимпийских игр в Сочи — его компании «Интеррос» и «Норильский никель» активно вложились в горнолыжный курорт «Роза Хутор». Потанин тратит миллиарды на спорт: лыжные гонки, мини-футбол, керлинг и баскетбол («Норникель» — генеральный спонсор ПБК ЦСКА). Обожает хоккей — с 2016 года возглавляет попечительский совет фонда Ночной хоккейной лиги.

Леонид Михельсон. Фото «СЭ»

В разные годы Михельсон и его компании финансировали Всероссийскую федерацию акробатического рок-н-ролла, Ассоциацию студенческого баскетбола, хоккейные, волейбольные и баскетбольные команды. Но основная связь Михельсона со спортом — сборная России по футболу. Ее генеральным партнером с 2015 года остается «Новатэк», председателем правления которого является Михельсон. С 2019 года миллиардер возглавляет попечительский совет РФС. Кроме того бизнесмен — председатель совета директоров и крупнейший акционер «Сибур Холдинг», эта компания тоже активно вкладывается в спорт.

Алексей Мордашов. Фото «СЭ»

Лидер прошлогоднего рейтинга. Мордашов — из Череповца, состояние он заработал на металлургии, давно возглавляет ПАО «Северсталь». Одноименный хоккейный клуб существует именно на его деньги, так что Мордашов фактически владеет бессменным участником КХЛ. Правда, миллиардера сложно назвать ярым фанатом «Северстали», но он исправно спонсирует клуб из родного города.

Алишер Усманов. Фото «СЭ»

Усманов очень любит футбол. До лета 2018-го владел 30 процентами акций лондонского «Арсенала», а его холдинг USM в 2020-м купил у «Эвертона» права на название его будущего стадиона за 30 миллионов фунтов. Правда, месяц назад ливерпульский клуб прекратил сотрудничество с USM на фоне санкций, наложенных ЕС и Великобританией на Усманова. Но у олигарха есть и другие активы в футболе. Например, входящая в USM IT-группа «ИКС холдинг» — генеральный партнер футбольного ЦСКА.

Другой важный для Усманова вид спорта — фехтование. Он с 2008 года возглавляет Международную федерацию фехтования (FIE). В прошлом ноябре миллиардер в третий раз переизбрался на пост, однако 1 марта объявил, что приостанавливает выполнение обязанностей в качестве президента FIE «до тех пор, пока справедливость не восторжествует».

Геннадий Тимченко. Фото «СЭ»

Один из наиболее влиятельных людей российского хоккея. С 2011 года занимает должность председателя совета директоров СКА, с 2012-го — аналогичный пост в КХЛ (в сентябре был переизбран в десятый раз), а в 2014-м стал вице-президентом Олимпийского комитета России. При этом Тимченко поддерживает и другие виды спорта: теннис, дзюдо, горнолыжный спорт, сноуборд, водное поло, настольный теннис, парусный спорт и шахматы.

Вагит Алекперов. Фото «СЭ»

Президент и совладелец «Лукойла», многолетнего титульного спонсора «Спартака». В отличие от Леонида Федуна, он нечасто посещает матчи красно-белых и редко появляется в спортивной прессе. Но, конечно, «Спартак» содержится в том числе и на его деньги: в 2019 году Forbes писал, что Алекперову принадлежит 36,7% клуба, а Федуну — 32,7%. С прошлого года в совет директоров «Спартака» входит сын миллиардера Юсуф Алекперов.

Михаил Прохоров. Фото «СЭ»

Прямого отношения к спорту Прохоров сейчас не имеет: он уже восемь лет не возглавляет Союз биатлонистов России, а в 2019 году продал клуб НБА «Бруклин Нетс» совладельцу Alibaba Group Джозефу Цаю за гигантские 3,5 миллиарда долларов. Однако фамилия Прохорова нередко мелькает в новостях спорта: не так давно СМИ его снова хотели привлечь к финансированию СБР, а также видели в нем потенциального покупателя «Манчестер Юнайтед».

Роман Абрамович. Фото «СЭ»

Абрамович спонсировал смешанные единоборства, хоккей, волейбол, самбо, дзюдо, а также Фонд поддержки олимпийцев России, в попечительский совет которого входит до сих пор. Но при его упоминании в первую очередь всегда всплывало слово «Челси». Месяц назад Абрамович решил продать клуб, которым владел с 2003 года. При этом бизнесмен пытался совершить сделку до наложения санкций Великобританией, но не успел. Сейчас де-юре «Челси» находится под управлением государства, а Абрамович с кучей замороженных счетов едва ли что-то получит от предстоящей продажи клуба.

Виктор Рашников. Фото «СЭ»

Рашников родился в Магнитогорске и с детства любит хоккей, а особенно родной «Металлург». Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) — основной спонсор клуба, а Рашников — его владелец и президент с 1999 года. При нем «Магнитка» дважды выигрывала Кубок Гагарина и надеется взять третий титул в этом сезоне — «Металлург» уже в финале конференции. Кроме того, Рашников входит в совет директоров КХЛ.

Дмитрий Рыболовлев. Фото «СЭ»

Рыболовлев живет в Монако с 2011 года и тогда же приобрел контрольный пакет акций одноименного клуба за символический 1 евро. Тогда княжеский клуб переживал тяжелые времена — и в финансовом, и в спортивном плане. До 2013-го «Монако» играл во второй лиге, но затем вернулся в элиту, а в 2017-м даже выиграл золото чемпионата Франции при живом «ПСЖ». Рыболовлев, как и Абрамович, редко говорит публично, но страстно поддерживает свой клуб. Помимо футбола, олигарх увлекается и парусным спортом: в 2019 году его команда Skorpios выиграла престижную регату The Nations Trophy.