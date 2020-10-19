  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В Подмосковье со среды введут запрет на проведение спортивных мероприятий

11:20
«Арена Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Арена Химки». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об ограничениях в регионе в связи с пандемией коронавируса.

С 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Также закрываются для посещения выставки и музеи.

По последним данным, в Московской области 80 951 случай заражения коронавирусом, 60 496 выздоровело, умерло 1 478.

В Тинькофф чемпионате России «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице с 6 очками. 1 ноября команда сыграет с «Зенитом» на своем поле.

Дополнительная информация:

https://t.me/vorobiev_live/1468

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир