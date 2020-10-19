В Подмосковье со среды введут запрет на проведение спортивных мероприятий

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об ограничениях в регионе в связи с пандемией коронавируса.

С 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Также закрываются для посещения выставки и музеи.

По последним данным, в Московской области 80 951 случай заражения коронавирусом, 60 496 выздоровело, умерло 1 478.

В Тинькофф чемпионате России «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице с 6 очками. 1 ноября команда сыграет с «Зенитом» на своем поле.