Дегтярев: «Благодарю депутатов за поддержку, будем работать со всеми фракциями»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подвел итоги заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту, где рассматривали его кандидатуру на пост министра спорта РФ.

— Состоялось заседание комитета по спорту. Зал мне известный, испытываю ностальгические чувства. Из Хабаровского края я привез большой багаж знаний. Мне известно, как реализуется развитие спорта в регионах. Будем двигаться в сторону массового спорта. Важно и военно-патриотическое воспитание. Будем брать курс на доступность спорта для детей, бесплатность. Есть вопросы по расширению охвата. Благодарю депутатов за поддержку, будем работать со всеми фракциями. Всех будем внимательно слушать, — передает слова Дегтярева корреспондент «СЭ».

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров.

Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.