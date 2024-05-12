Валуев считает, что Дегтярев займется развитием массового спорта

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Михаил Дегтярев на посту министра спорта будет способствовать развитию массового спорта.

«Нам необходимо работать над повышением массовости занятий спортом. Это задача федеральных проектов. Дегтярев может способствовать развитию этого направления», — сказал Валуев ТАСС.

Дегтярев в 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также дважды баллотировался в мэры Москвы.