Свищев: «Комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Чернышенко на пост вице-премьера»

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост заместителя председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта.

«Комитет Госдумы по спорту полностью поддерживает кандидатуру Дмитрия Николаевича Чернышенко на пост заместителя председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта», — приводит слова Свищева ТАСС.

Ранее Комитет Госдумы по физкультуре и спорту рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта. Он сменит на данной должности Олег Матыцина.