Мишустин предложил назначить Дегтярева на должность министра спорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на должность министра спорта РФ кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщили в пресс-службе кабмина.
Сегодня, 11 мая, он внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства.
Занимавший с 2020 года должность главы Минспорта Олег Матыцин переходит на другую работу.
Дегтярев — мастер спорта по фехтованию. Он также является экс-депутатом Госдумы от ЛДПР, членом высшего совета партии, губернатором Хабаровского края.
Новости