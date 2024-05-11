Мишустин предложил назначить Дегтярева на должность министра спорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил на должность министра спорта РФ кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, сообщили в пресс-службе кабмина.

Сегодня, 11 мая, он внес на рассмотрение Государственной думы предложения по составу нового правительства.

Занимавший с 2020 года должность главы Минспорта Олег Матыцин переходит на другую работу.