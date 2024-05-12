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Сегодня, 16:08

Третьяк о Дегтяреве: «Он опытный человек. Знает, какие проблемы есть в спорте»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ФХР, член комитета Госдумы РФ по спорту Владислав Третьяк в разговоре с «СЭ» оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост нового министра спорта.

«Мы рассмотрели кандидатуру Михаила Дегтярева на заседании . Он опытный человек, был председателем комитета по спорту. Он взаимодействовал и с министерством спорта. Губернатор Хабаровского края. Человек прошел многие управленческие и спортивные назначения. Опытный человек, знает, какие проблемы в спорте. В бытность губернатором он стоял на земле, все видел. Весь комитет поддержал единогласно его кандидатуру. Пожелаем удачи!» — сказал Третьяк «СЭ».

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

Владислав Третьяк
Михаил Дегтярев
Олег Матыцин
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