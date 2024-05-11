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Евровидение: началась прямая трансляция финала конкурса 2024

Евровидение: началась прямая трансляция финала конкурса 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

Началась трансляция финала «Евровидения». Песенный конкурс проходит в шведском Мальме.

На сцене выступят представители 26 стран, которые прошли через два полуфинала, состоявшиеся во вторник, 7 мая, и четверг, 9 мая.

Помимо конкурсантов выступит победительница прошлого года — певица Лорин с песней Tattoo. Для 40-летней исполнительницы это уже вторая победа на «Евровидении». В 2012-м девушка выиграла с композицией Euphoria.

В России легальной трансляции «Евровидения» не будет. В прямом эфире следить за выступлениями участников можно на официальном YouTube-канале Европейского вещательного союза (EBU). Эфир пройдет без комментариев.

Россия не принимает участие в «Евровидении» с 2022 года из-за отстранения.

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