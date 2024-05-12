Третьяк: «Надо сказать спасибо Матыцину. У нас было хорошее взаимопонимание»

Президент ФХР и член комитета Госдумы РФ по спорту Владислав Третьяк в разговоре с «СЭ» поблагодарил бывшего министра спорта Олега Матыцина за работу.

«Надо сказать большое спасибо Олегу Васильевичу Матыцину. У нашего комитета было хорошее взаимопонимание с предыдущим министром. Надеемся, что в будущем все будет только лучше», — сказал Третьяк «СЭ».

Ранее комитет Госдумы по спорту поддержал кандидатуру Дмитрия Чернышенко на пост заместителя председателя правительства РФ в сфере физической культуры и спорта, а также рекомендовал утвердить кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спортавместо Олега Матыцина.