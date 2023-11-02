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Сегодня, 20:50

В МОК объяснили разницу своих позиций по спортсменам из России и Израиля

Виктория Кравченко
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Штаб-квартира МОК в Лозанне.
Фото AFP

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, почему у него разные позиции в отношении российских спортсменов и атлетов стран, замешанных в палестино-израильского конфликте.

«Принятые меры и рекомендации МОК являются следствием начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине — 2022. Это было нарушением действовавшего в то время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской хартии», — цитирует ответ пресс-службы МОК «Матч ТВ».

Ранее МОК сообщил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении спортсменов из Израиля. Также сообщалось, что допуск сборной Израиля в Косово для участия в матче отбора на ЧМ-2024 может быть пересмотрен.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Сергей Лавров заявил, что таким образом, МОК показал свою несостоятельность и ангажированность. Бывший министр спорта России Павел Колобков назвал хорошим заявление МОК в отношении израильских спортсменов.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова считает, что негатив к российским спортсменам появился из-за решений МОК. В Госдуме считают, что у организации русофобское отношение к России.

Источник: https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/matchtvnews_NI1972854_V_MOK_objasnili_raznicu_mezhdu_otstranenijem_Rossii_i_situacijej_s_Izrailem_i_Palestinoj
МОК
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Лавров прокомментировал заявление МОК относительно дискриминации спортсменов из Израиля
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