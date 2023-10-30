Допуск сборной Израиля в Косово для участия в матче отбора на ЧМ-2024 может быть пересмотрен

В связи с последними событиями на территории Дагестана израильская Общая служба безопасности (ШАБАК) может пересмотреть разрешение, данное футбольной сборной страны на поездку в Косово для участия в отборочном матче чемпионата мира 2024 года, сообщает ynet.co.il.

В Израиле планируют обсудить в ближайшие дни степень опасности поездки национальной сборной в мусульманскую страну в свете вооруженного конфликта в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля проведет домашние матчи отбора Евро-2024 в Венгрии.

Эли Швидлер

ФИФА назначила новые даты перенесенных матчей Израиля в отборочном турнире Евро-2024