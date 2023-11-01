В Госдуме считают, что у МОК русофобское отношение к России после заявления про Израиль

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» высказался о заявлении МОК в отношении представителей Израиля.

«Мне интересно, как МОК будет объяснять позицию российским и белорусским спортсменам? Я не могу понять этого. Очень странные заявления по отношению к Израилю на фоне дискриминационных отношений к российским и белорусским спортсменам по национальному признаку. Очень странно слышать непоследовательные и нелогичные высказывания. Здесь на лицо русофобское отношение на фоне свежего высказывания МОК. Им не нравится все русское, белорусское, а к остальным ситуациям они могут подстроиться», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. Об этом со ссылкой на представителя МОК сообщило агентство DPA.