Стали известны подробности ограбления семьи девушки Неймара — они искали новорожденную дочь игрока

В городе Котия, штат Сан-Паулу, ограбили семью девушки форварда «Аль-Хиляля» Неймара Бруны Бьянкарди, сообщает O Globo.

По данным источника, неизвестные ворвались в квартиру, наставив на мать Бьянкарди оружие. Грабители забрали драгоценности, часы и дизайнерские вещи на сумму около 120 тысяч долларов.

Кроме того, злоумышленники спрашивали о местонахождении девушки Неймара Бруны Бьянкарди и их новорожденной дочери.

«Они попросили женщину показать, где находятся ценные вещи. Женщина показала, что сейф пуст и денег нет. Один из них спросил: «Что значит, у тещи Неймара нет денег дома?» И она сказала: «Как вы и сказали: я теща, я не он», — сказал представитель группы, ведущей расследование дела.

Позже Неймар и Бьянкарди в соцсетях сообщили, что с ними все в порядке. Их дочь Мави родилась 7 октября.