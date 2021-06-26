Спорткар Александра Кокорина без номеров увезли на штрафстоянку в Москве

Ярко-желтый «Ламборгини» остановили сегодня в центре Москвы. За рулем автомобиля, которым владел нападающим «Фиорентины» Александр Кокорин, был другой водитель. Машину Александр ранее переоформил на свою мать, сообщает Telegram-канал 112.

Сотрудников ГАИ привлекла яркая машина без номерных знаков, но когда они провели обыск, в багажнике их нашли целых шесть.

Машину эвакуировали. Но хозяину ее могут не отдать, потому что Кокорин аннулировал учет, чтобы не платить штрафы и ездил все это время на ней без страховки.