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Певица МакSим находится в крайне тяжелом состоянии

14:25
Певица МакSим. Фото vk.com/maksimofficial
Певица МакSим. Фото vk.com/maksimofficial
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Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в критическом состоянии с самой тяжелой формой пневмонии — КТ4, информирует Mash. У нее поражено более 80% легких.

15 июня МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) была госпитализирована после концерта в Казани. Исполнительница выступала с температурой свыше 39 градусов и поступила в больницу с пневмонией (поражение 40% легких). 19 июня стало известно, что врачи ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 25 июня стало известно, что ее состояние резко ухудшилось.

Один из главных хитов МакSим — песня «Знаешь ли ты» — очень популярен среди фанатов «Спартака», и болельщики красно-белых регулярно исполняют данную песню на трибунах. Футбольный клуб ранее выразил поддержку певице.

Дополнительная информация:

https://t.me/breakingmash/26144

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