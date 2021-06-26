Собянин рассказал об альтернативах вакцинации в борьбе с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации в связи с сильным распространением коронавируса в столице. По его словам, всему виной новый штамм болезни, а выход только один — продолжать вакцинироваться.

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве «, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1». — Мы с вами, можно сказать, победили, уханьский вариант коронавируса, им не болеет практически уже никто — максимум 5 процентов».

Собянин подчеркнул, что пандемии уже не было бы, если бы не появилась новая мутация.

«Мы уже вышли бы из пандемии. Я думаю, что заболеваемость ушла бы практически в ноль, потому что 60 процентов москвичей либо переболели, либо вакцинировались, у них антитела хороши, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что новый штамм сильно отличается, а болезнь стала протекать очень быстро. По его словам, количество антител, которое требуется для защиты от индийского штамма, в два раза больше, чем в сравнении с уханьским.

«Если раньше недели две инкубационный период шел, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на ситуацию, температуру, только потом начинала сама болезнь развиваться, то сегодня это происходит буквально за считанные дни — до пяти дней», — пояснил Собянин.

Собянин добавил, что вакцинация является самым действенным способом остановить распространение коронавируса.

«Чтобы остановить пандемию, нужно одно — быстрая масштабная вакцинация, — сказал Собянин. — Другого никто ничего не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования. Конечно, нужно масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры. Для того чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун и все закрыть».

За последние сутки в России выявлено 21 665 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8 457).