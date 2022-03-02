Санкции против спортсменов, команд и сборных России

Список всех санкций против спортсменов, команд и сборных России.

Полный или частичный запрет на выступления за границей:

— Футбол

— Хоккей

— Волейбол

— Баскетбол

— Легкая атлетика

— Регби

— Современное пятиборье

— Лыжные виды спорта (лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье горные лыжи, фристайл, сноуборд)

— Конькобежные виды спорта (коньки, шорт-трек, фигурное катание)

— Парусный спорт

— Бадминтон

— Гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом

— Хоккей на траве (только турниры под эгидой Европейской федерации)

— Гандбол (только турниры под эгидой Европейской федерации)

— Теннис (только командные турниры)

— Любительские ММА

Добровольный отказ сборной России от выступлений за границей:

— Биатлон

— Стрелковый спорт

— Спортивная борьба (только взрослый и молодежный чемпионаты Европы)

— Тхэквондо (только ближайшие турниры)

— Бенди (только женский чемпионат мира)

Разрешено выступать в нейтральном статусе:

— Водные виды спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло)

— Велоспорт (шоссейные гонки, велотрек)

— Теннис (только личные турниры)

— Автоспорт (в том числе Формула-1)

Международные федерация, которые пока четко не высказались по данному вопросу:

— Международный паралимпийский комитет (Зимняя Паралимпиада)

— Керлинг

— Бобслей и скелетон

— Санный спорт

— Гимнастика (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте)

— Фехтование

— Дзюдо

— Любительский бокс

— Академическая гребля

— Конный спорт

— Бейсбол и софтбол

— Триатлон

— Тяжелая атлетика

— Настольный теннис

— Гольф

— Стрельба из лука

— Скалолазание

— Серфинг

— Шахматы