Санкции против спортсменов, команд и сборных России
Полный или частичный запрет на выступления за границей:
— Футбол
— Хоккей
— Волейбол
— Баскетбол
— Легкая атлетика
— Регби
— Современное пятиборье
— Лыжные виды спорта (лыжные гонки, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье горные лыжи, фристайл, сноуборд)
— Конькобежные виды спорта (коньки, шорт-трек, фигурное катание)
— Парусный спорт
— Бадминтон
— Гребля на байдарках и каноэ, гребной слалом
— Хоккей на траве (только турниры под эгидой Европейской федерации)
— Гандбол (только турниры под эгидой Европейской федерации)
— Теннис (только командные турниры)
— Любительские ММА
Добровольный отказ сборной России от выступлений за границей:
— Биатлон
— Стрелковый спорт
— Спортивная борьба (только взрослый и молодежный чемпионаты Европы)
— Тхэквондо (только ближайшие турниры)
— Бенди (только женский чемпионат мира)
Разрешено выступать в нейтральном статусе:
— Водные виды спорта (плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло)
— Велоспорт (шоссейные гонки, велотрек)
— Теннис (только личные турниры)
— Автоспорт (в том числе Формула-1)
Международные федерация, которые пока четко не высказались по данному вопросу:
— Международный паралимпийский комитет (Зимняя Паралимпиада)
— Керлинг
— Бобслей и скелетон
— Санный спорт
— Гимнастика (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте)
— Фехтование
— Дзюдо
— Любительский бокс
— Академическая гребля
— Конный спорт
— Бейсбол и софтбол
— Триатлон
— Тяжелая атлетика
— Настольный теннис
— Гольф
— Стрельба из лука
— Скалолазание
— Серфинг
— Шахматы