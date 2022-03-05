«Мы будем рады всем, кто приедет!» Губерниев — о всероссийских соревнованиях со странами СНГ и БРИКС

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение о создании всероссийских спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС.

«В любом случае в нынешней ситуации соревнования нужно проводить. Мы будем рады всем, кто приедет! Если говорить про зимние виды спорта, Беларусь прекрасна! Замечательная команда. Но, например, лыжники, конькобежцы биатлонисты Армении, Азербайджана и Индии вряд ли приедут. Они вообще есть? У нас другого выхода нет, чтобы спорт не потерять. Я слабо верю, что к нам приедет Бразилия. На бумаге мы можем хоть кого приглашать, а приедут немногие. Нужно действовать по обстоятельствам сегодняшний ситуации», — сказал Губерниев «СЭ».

28 февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Спортсмены из России и Белоруссии могут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.