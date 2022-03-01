Также забрали домашний МЧМ в Новосибирске и Омске.

Российский хоккей вслед за футболом — под санкциями. Сегодня Совет ИИХФ принял следующие решения:

— Отстранить сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран, от участия в турнирах ИИХФ. В частности, это распространяется на соревнования до конца лета этого года — ЮЧМ (апрель-май), ЧМ (май), женский ЮЧМ (время проведения неизвестно), МЧМ (перенесен с января из-за ковида, скорее всего, состоится в августе), женский ЧМ (август-сентябрь).

— Перенести МЧМ-2023, который должен был состояться в конце декабря-начале января, из Новосибирска и Омска (новое место проведения не объявлено).

К сожалению, в текущих условиях вряд ли стоит ожидать менее несправедливых санкций от международных федераций даже в тех видах спорта, в которых Россия находится на ведущих ролях. Хоккей, в котором без нашей сборной любой турнир потеряет очень много, и футбол, где ситуация иная, оказались в одном положении. Политический момент далеко задвинул спортивный, и вряд ли что-то могло быть иначе, даже если президентом ИИХФ оставался бы очень лояльный России Рене Фазель. Реакции ФХР на события пока что не последовало, поэтому неизвестно, будет ли наша федерация оспаривать решение в суде.

Что все это значит для российского хоккея? Невозможно снова не вернуться к сравнению с футболом. Попадание для сборной России на футбольный ЧМ — уже событие само по себе. Успешное выступление там — гигантский взрыв интереса к виду спорта. В хоккее проведение чемпионатов мира раз в год снижает их ценность. Тем более что пока непонятно, сколько энхаэловцев доедет до майского турнира в Финляндии. Два года назад ЧМ отменили из-за ковида, в прошлом году он получился совсем беззвездным, немногим сильнее по составу недавней Олимпиады.

ЮЧМ и августовский МЧМ, конечно, уступили бы взрослому чемпионату по популярности, но со спортивной точки зрения их пропуск даже более обидный. И там, и там мы бы точно увидели Матвея Мичкова, а юниорская сборная, вероятно, была бы главным фаворитом с очень большими шансами наконец взять золото, чего не случалось уже 15 лет.

Последний большой удар — это перенос декабрьского, следующего МЧМ, из Новосибирска и Омска. Россия не принимала такие соревнования уже девять лет. Два сибирских города — в топе главных хоккейных центров страны, но хозяевами крупных международных турниров никогда не были.

Очень важно и то, что не было написано в релизе ИИХФ. Во-первых, несмотря на потерю домашнего МЧМ, Россия еще может принять в нем участие — последний турнир с баном это женский ЧМ в конце августа. Пока что санкции касаются этого сезона, очевидно, что решения по новому будут приниматься позже. Во-вторых, ничего не сказано про ЧМ-2023, который должен пройти в Санкт-Петербурге. В ИИХФ (пока что) не стали забегать на год вперед.

От временной (надеемся) изоляции российский хоккей, конечно, не сломается — он самодостаточен за счет большего количества спортсменов среднего уровня. Участия в еврокубках для клубов КХЛ не было и раньше, а карьерам наших энхаэловцев ничего не угрожает. НХЛ, к слову, выпустила заявление о прекращении коммуникаций с Россией — но, разумеется, Овечкин, Малкин, Кучеров и другие останутся на своих местах.

Однако хоккей (в отличие от футбола) даже в странах, где он развит, последние годы теряет в популярности. Дисквалификация как минимум на полгода одного из фаворитов всех турниров явно не поможет ее вернуть. Ни в России. Ни где-либо еще.