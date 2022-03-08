За сутки в России выявили 66 576 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 66 576 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Госпитализировано 3847 человек, зафиксировано 649 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 111 756 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Свердловской области (4681), Республике Башкортостан (3053), Санкт-Петербурге (2748), Самарской области (2690) и Нижегородской области (2569). В Москве за сутки выявлен 1151 случай заражения коронавирусом.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 17 081 394 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 357 601 летальный исход, выздоровели 14 802 351 человек.