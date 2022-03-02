От финала ЛЧ до ЧМ по волейболу. Какие турниры потеряла Россия

Россия лишилась финала Лиги чемпионов и чемпионата мира по волейболу по решению международных федераций

В 2022 и 2023 годах на территории России должно было состояться несколько крупных спортивных событий.

Однако из-за политической ситуации многие федерации приняли решение перенести соревнования из нашей страны, отменить их или временно приостановить. «СЭ» собрал все главные турниры, которых на данный момент лишилась Россия.

Футбол:

— Финал Лиги чемпионов. Должен был принять Санкт-Петербург, новое место — Париж, «Стад де Франс» (Франция). Дата: 28 мая 2022 года.

Хоккей:

— Молодежный чемпионат мира. Должны были принять Новосибирск и Омск, новое место — неизвестно. Дата: 26 декабря — 5 января 2023 года.

Хоккей с мячом:

— Чемпионат мира (бенди). Должен был принять Сыктывкар. Дата: с 27 марта по 3 апреля 2022 года.

Автоспорт:

— Российский этап «Гран-при «Формулы-1». Должен был принять Сочи. Проект временно приостановлен. Дата: 25 сентября 2022 года.

— Чемпионат среди кузовных автомобилей FIA World Touring Car Race (WTCR). Должен был принять Сочи. Проект временно приостановлен. Дата: 6-7 августа 2022 года.

Волейбол:

— Чемпионат мира среди мужских команд. Должны были принять 10 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Калининград, Ярославль), новое место — неизвестно. Дата: 26 августа — 11 сентября 2022 года.

ЧМ по волейболу. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Теннис:

— Кубок Кремля. Должна была принять Москва. Дата: осень 2022 года.

Лыжные гонки:

— Финальный этап Кубка мира. Должна была принять Тюмень. Дата: 18-22 марта 2022 года.

Фристайл:

— Этап Кубка мира по ски-кроссу. Должен был принять горнолыжный курорт «Солнечная долина», Челябинская область. Дата: 25-27 февраля 2022 года.

— Этап Кубка мира по акробатике. Должен был принять Ярославль. Дата: 26-27 февраля 2022 года.

— Этап Кубка мира по акробатике. Должна была принять Москва. Дата: 5 марта 2022 года.

— Этап Кубка мира по могулу. Должен был принять горнолыжный курорт «Горная Саланга», Кемеровская область. Дата: 5-6 марта 2022 года

Прыжки на лыжах с трамплина:

— Этап Кубка мира среди женщин. Должен был принять Нижний Тагил. Дата: 18-20 марта 2022 года.

— Этап Кубка мира среди женщин. Должен был принять Чайковский. Дата: 25-27 марта 2022 года.

Санный спорт:

— Финал Кубка мира по натурбану. Должна была принять Москва. Дата: 21-28 февраля 2022 года.

Керлинг:

— Чемпионат Европы по керлингу. Должна была принять Пермь, новое место — неизвестно. Дата: 19-26 ноября 2022 года.

Шахматы:

— Всемирная шахматная олимпиада. Должна была принять Москва, новое место — неизвестно. Дата: 26 июля — 8 августа 2022 года.

Формула-1 в Сочи. Фото Global Look Press

Водные виды спорта:

— Этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Должна была принять Казань, новое место — неизвестно. Дата: 8-10 апреля 2022 года.

— Юниорский чемпионат мира по плаванию. Должна была принять Казань, новое место — неизвестно. Дата: 23-28 августа 2022 года.

— Матч Мировой лиги по водному поло Россия — Греция. Должен был принять Санкт-Петербург, новое место — неизвестно. Дата: 8 марта 2022 года.

Дзюдо:

— Кубок Европы. Должен был принять Оренбург. Дата: 14-15 мая 2022 года.

— Турнир «Большого шлема». Должна была принять Казань. Дата: 20-22 мая 2022 года.

Стрелковый спорт:

— Чемпионат Европы по пулевой и стендовой стрельбе. Должна была принять Москва, новое место — неизвестно. Дата: 15-30 августа 2022 года.

Скалолазание:

— Этап Кубка мира в Москве по боулдерингу и лазанию на скорость. Должна была принять Москва. Дата: 1-3 апреля 2022 года.

Регби:

— Кубок европейских чемпионов по регби-7. Должен был принять Санкт-Петербург. Дата: сентябрь 2022 года.

«СпортАккорд»:

— Всемирный саммит спорта и бизнеса. Должен был принять Екатеринбург. Дата: 15-20 мая 2022 года.