ФИФА и УЕФА сломались. Россия идет в CAS?

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров

Сборная России отстранена от участия в отборочном турнире ЧМ-2022, а «Спартак» — от Лиги Европы.

ФИФА и УЕФА окончательно сдались под огромным давлением западных политиков, федераций, СМИ и общественности. Обе организации объявили, что отстраняют российские команды и сборную России от любых международных матчей до дальнейшего уведомления.

Польша, Швеция, Чехия отказывались играть с нашей сборной в стыковых матчах ЧМ, Албания — в Лиге наций, клубы АПЛ — в еврокубках. Вполне вероятно, что и остальные последовали бы их примеру в скором времени, не прими ФИФА и УЕФА решение о временном бане. Обстановка нервная, международные инстанции не осмелились засчитывать нашим соперникам технические поражения.

Остается только сожалеть, что «Спартак» не сыграет с «Лейпцигом» Доменико Тедеско, и вспоминать фатальное поражение в Хорватии из-за автогола Федора Кудряшова. До ноября, когда пройдет ЧМ-2022, еще далеко, вполне возможно, что к тому времени ситуация стабилизируется.

Но что теперь об этом... РФС уже отреагировал на новость заявлением на своем сайте:

«Российский футбольный союз категорически не согласен с решением ФИФА и УЕФА об отстранении всех российских команд от участия в международных матчах на неопределенный срок.

Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное, миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.

Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики.

Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного права», — говорится в заявлении.

РФС абсолютно прав. ФИФА и УЕФА существуют в той системе координат, где давно уже забыли, что спорт вне политики.

И международным федерациям стоит об этом напомнить, обратившись в САS. РФС имеет все основания подать апелляцию в Лозанну и бороться за свои права до конца. Ведь речь идет о престиже всего российского футбола и его сборной.