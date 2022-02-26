Норвегия требует отстранить Большунова от выступлений в Кубке мира. Ему не могут гарантировать безопасность

Федерация лыжных видов спорта Норвегии потребовала исключить российских спортсменов из списка участников этапов Кубка мира в их стране.

Правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило с заявлением о том, что выступление российских и белорусских спортсменов на этапах Кубка мира в этой стране в феврале — марте является «нежелательным» из-за ситуации на Украине. В первую очередь это может ударить по сборной России по лыжным гонкам, которая планировала стартовать в классическом спринте в Драммене (3 марта) и в классическом марафоне в Холменколлене (5 — 6 марта). Для Александра Большунова и Натальи Непряевой пропуск этих гонок может стать определяющим в борьбе за Кубок мира. При этом норвежские чиновники настаивают, что это не политика, а вопрос обеспечения безопасности участников соревнований.

Переобувание на лету

Еще вчера Федерация лыжных видов спорта Норвегии уверяла, что возможное отстранение россиян от соревнований является «дискриминационным» и одобряла решение Международной лыжной федерации (FIS), которая допустила россиян до Кубка мира — правда, без флага и без гимна. Но после этого на норвежских спортивных чиновников обрушилась волна критики со стороны политизированной части болельщиков. Кроме того, стало известно, что организаторы этапа Кубка мира, который проходит в эти выходные в финском Лахти, столкнулись с угрозами в адрес россиян и были вынуждены обращаться за помощью в полицию. Норвежцы говорят, что у них те же проблемы, но, поскольку самостоятельно принять решение об исключении россиян и белорусов из протоколов гонок КМ они не могут, организаторы этапов в Даммене и Холменколлене обратились с такой просьбой в FIS.

Если же FIS будет настаивать, то у норвежцев есть теоретическая возможность аннулировать визы россиян и просто не позволить им пересечь свою границу. Со стороны подобное выглядит дико, особенно если вспомнить, что в прошлом сезоне представители этой скандинавской страны из-за ковидофобии отменили оба своих этапа Кубка мира, что породило разговоры об исключении королевского марафона в Холменколлене из программы КМ. Год назад такая перспектива очень расстраивала норвежцев, но это не мешает им сейчас по политическим причинам блокировать участие в соревнованиях главной звезды олимпийского лыжного турнира в Пекине Александра Большунова, который является претендентом на успех и в королевском марафоне.

Зачем тогда вообще проводить эти марафоны?

— Лыжи без России — это не спорт! Я уверен, что все зрители хотят увидеть дуэль Большунова с лучшими лыжниками мира. Такими заявлениями они наказывают сами себя, — заявил «СЭ» известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. — Надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Если наши спортсмены не будут участвовать на этих соревнованиях, кубки можно сразу отдать норвежцам. Зачем тогда вообще проводить эти марафоны? В лыжах постоянно соревнуются две державы — Россия и Норвегия. Если одна из этих стран не участвует, то побеждает другая, вот и все.

— Норвежцы всю жизнь были скандалистами, — констатировал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. — Я с большим неуважением отношусь к этой федерации. Лучше бы сопли вытирали, когда финишируют, а то противно смотреть. Мне кажется, лезть в политику — не их дело. Вы являетесь большой лыжной державой. Занимайтесь своим делом. Можно говорить что угодно в этой ситуации. Это очень неправильно. FIS может не послушать их. Решать будут они, что делать в этом случае.

Форс-мажор

Заявление норвежцев поставило также под вопрос выступление юношеской и молодежной сборных России на первенстве мира U-20 и U-23, которые сейчас проходят на территории Норвегии. Участники этих соревнований прибыли в Лугну еще до начала событий на Украине. Сегодня юниоры бежали там спринт, а на завтра в календаре намечены смешанная эстафета U-23 и спринты у младших юношей и девушек. Пока организаторы уверяют, что россияне могут спокойно закончить соревнования (правда, без флага и гимна). Но, помня о резком изменении позиции Федерации лыжных видов спорта Норвегии, за этот турнир тоже тревожно.

На март в Норвегии намечена целая серия этапов Кубка мира под эгидой FIS: два старта летающих лыжников в Лиллехаммере (2 — 3 марта) и Холменколлене (5 — 6 марта), старт двоеборцев в Холменколлене (5 — 6 марта), старт горнолыжников в Квитфьелле (2 — 6 марта). Во всех этих соревнованиях, так же как и в стартах по лыжным гонкам, видимо, не смогут выступить россияне. Кроме того, сборная России по конькобежному спорту, скорее всего, не поедет на чемпионат мира в классическом многоборье в норвежский Хамар (3 — 6 марта). Как говорят организаторы, дело тут не в политике и даже не в безопасности, а в технических проблемах — россияне столкнулись с логистическими и финансовыми трудностями.

Но, как бы ни ссылались сейчас норвежцы на форс-мажор, сложившаяся ситуация ложится на их репутацию как организаторов больших соревнований огромным пятном. Если Большунов, Непряева и компания не смогут выступить в Норвегии, у них до конца сезона останется только один этап Кубка мира — 11 — 13 марта в шведском Фалуне (по имени этого города родители Большунова, напомним, дали кличку своей собаке). Однако не факт, что позиция шведских спортивных властей будет сильно отличаться от нынешней позиции норвежцев.

Отдельно стоит сказать про биатлон. Смогут ли россияне принять участие в этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене 17 — 20 марта, пока тоже неизвестно. Международный союз биатлонистов (IBU) распространил заявление, в котором говорит о том, что допустит наших и белорусских спортсменов к трем оставшимся в нынешнем сезоне этапам только в нейтральном статусе и по специальному приглашению. При этом организаторы этапа в эстонском Отепя (10 — 13 марта) уже предупредили, что не включат россиян и белорусов в свои заявки в любом случае. IBU отметил, что в Холменколлене и в финском Контиолахти (3 — 6 марта) также вольны поступать по собственному усмотрению.