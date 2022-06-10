Синоптик рассказала, как долго в Москве задержится жара

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жаркая погода в Москве задержится всего лишь на два дня.

По словам синоптика, в столице будет по-настоящему жарко только 9 и 10 июня. В эти дни максимальная температура достигнет +26...+28 градусов, что выше климатической нормы.

В субботу, 11 июня, жара спадет, дневные температуры составят +24...+26 градусов, ночные +14...+16 градусов

12 июня днем ожидается +23...+25 градусов, ночью — +14...+16 градусов. При этом осадков в эти дни не ожидается, однако 13 июня пройдет небольшой дождь, днем будет +23...+25 градусов, ночью — +14...+16 градусов.

«Как таковым похолоданием это нельзя называть. Просто волна жаркой погоды сменится на погоду умеренного характера», — приводит слова Поздняковой в интервью «Москве 24» «Радио Комсомольская Правда».