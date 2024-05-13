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«Авангард» принес соболезнования родным погибших после обрушения подъезда в Белгороде

Руслан Минаев
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«Авангард» принес соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде.

«Хоккейный клуб «Авангард» приносит соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего восстановления раненым. Держитесь, Омск с вами», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обрушения подъезда дома погибли 15 человек.

ХК Авангард
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