«Авангард» принес соболезнования родным погибших после обрушения подъезда в Белгороде

«Авангард» принес соболезнования родным и близким погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде.

«Хоккейный клуб «Авангард» приносит соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего восстановления раненым. Держитесь, Омск с вами», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обрушения подъезда дома погибли 15 человек.