В России вторые сутки подряд фиксируют антирекорды по количеству зараженных и смертей от коронавируса

За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это является антирекордом с момента начала пандемии.

Из них 9,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1064 летальных исхода, что также является антирекордом за период пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 25 453 человека.

Отметим, что прежние суточные антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом и по количеству летальных исходов были установлены вчера.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233), Московской области (2428), Самарской области (948) и Нижегородской области (749).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровели 7 117 060 человек.