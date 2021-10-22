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В России вторые сутки подряд фиксируют антирекорды по количеству зараженных и смертей от коронавируса

22 октября, 11:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлен 37 141 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы». Это является антирекордом с момента начала пандемии.

Из них 9,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1064 летальных исхода, что также является антирекордом за период пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 25 453 человека.

Отметим, что прежние суточные антирекорды по количеству случаев заражения коронавирусом и по количеству летальных исходов были установлены вчера.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (8166), Санкт-Петербурге (3233), Московской области (2428), Самарской области (948) и Нижегородской области (749).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 168 305 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 228 453 летальных исхода, выздоровели 7 117 060 человек.

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Иван Торопцев все материалы автора

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