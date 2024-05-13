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Сегодня, 12:07

Винер о новом министре спорта: «Уверена, под руководством Дегтярева мы сможем достичь высочайших результатов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в комментарии для «СЭ» оценила кандидатуру Михаила Дегтярева на пост нового министра спорта.

«Положительно отношусь к назначению нового министра спорта. Михаил Дегтярев показал себя как хороший руководитель и великолепный губернатор. Уверена, что под его руководством мы сможем достичь высочайших результатов в области физической культуры и спорта высших достижений», — сказала Винер «СЭ».

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров. Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.

В воскресенье, 12 мая, комитет по спорту Госдумы РФ поддержал назначение Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

Ирина Винер-Усманова
Михаил Дегтярев
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