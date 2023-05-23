World Taekwondo допустила 23 российских и белорусских спортсмена до участия в ЧМ

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) допустила 23 спортсмена из России и Белоруссии до участия в чемпионате мира, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Сообщается, что двум спортсменам было отказано.

«23 спортсмена были предварительно одобрены для участия в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после завершения трехэтапного процесса проверки, установленного советом World Taekwondo 3 апреля. По прибытии в Баку они должны будут подписать декларацию, обязывающую соблюдать условия участия. Регистрация двух спортсменов была отклонена из-за того, что они не соответствуют критериям», — говорится в заявлении.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.