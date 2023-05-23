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Сегодня, 16:04

Олимпийских чемпионов Храмцова и Ларина не допустили к чемпионату мира по тхэквондо

Виталий Косик
Корреспондент
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Олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили к чемпионату мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на World Taekwondo.

Сообщается, что всего качестве нейтральных спортсменов были допущены 14 россиян: серебряный призер Олимпиады Татьяна Минина и бронзовый призер Игр Михаил Артамонов, а также Алиса Ангелова, Идар Багов, Кристина Адебайо, Полина Хан, Маргарита Близнякова, Георгий Гурциев, Елизавета Ряднинская, Рафаэль Камалов, Илья Данилов, Вячеслав Бовкун, Юлия Зайцева и Лилия Хузина.

Также к соревнованиям были допущены девять белорусских спортсменов: Артем Плонис, Кадырбеч Дауров, Иван Павловский, Максим Бандаревич, Владислава Сорокина, Али Радван, Валерия Смычкова, Виталия Лазута и Егор Козлов.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Источник: РИА Новости
Сборная России по тхэквондо
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