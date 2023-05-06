Тренер Храмцова оценил готовность тхэквондиста к возможному участию в чемпионате мира

Тренер тхэквондиста Максима Храмцова Александр Лашпанов заявил, что спортсмен находится в прекрасной форме, он функционально готов к возможному участию в чемпионате мира в Баку.

«Максим максимально готов к турниру, но в случае допуска он будет непростым для него, поскольку около года у не было практики участия в таких стартах. Сейчас любой соперник может стать непростым, поскольку мы долго с ними не встречались, не знаем, в какой форме они находятся и какой могут показать результат», — приводит слова Лашпанова ТАСС.

Всемирная федерация тхэквондо допустила российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Атлеты из этих стран будут соревноваться в нейтральном статусе вне командного зачета. Чемпионат мира пройдет в Азербайджане с 29 мая по 6 июня.