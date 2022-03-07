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Сегодня, 11:11

Тренер Храмцова считает, что тхеквондист функционально готов, но ему не хватает практики

Тренер тхеквондиста Храмцова заявил, что его подопечному не хватает практики
Карен Саркисян
Корреспондент

Александр Лашпанов, тренер тхеквондиста Максима Храмцова, заявил, что в настоящее время его подопечный функционально готов показывать максимальный результат, но ему не хватает соревновательной практики.

«Храмцов функционально полностью готов к соревнованиям, вопрос с рукой давно закрыт, — приводит слова Лашпанова ТАСС. — Сейчас Максиму только не хватает боевой практики, выступлений на соревнованиях. Все у него по набору формы нормально, только теперь вопрос по соревнованиям. Как только разрешат нашим спортсменам выступать на международных соревнованиях, будет, конечно, у него «яма», но он из нее должен быстро выйти».

По словам тренера, если будет возможность, то планируется проработать вариант с выездом тхеквондиста на спарринги за рубеж.

«Внутри страны будем что-то делать, менять форматы подготовки: свои соревнования, матчевые встречи, контрольные поединки устраивать, то есть моделировать боевую практику. Команда все равно будет готовиться, тренироваться. Одно хорошо — у Храмцова нормальный запас по баллам, по рейтингу, и даже если, предположим, он весь год пропустит, то первым уже не будет, но в шестерке по идее должен сохраниться», — сказал он.

3 марта Всемирная федерация тхеквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. 28 февраля Всемирная федерация тхеквондо лишила российских и белорусских спортсменов права выступать на международных соревнованиях под эгидой организации с государственной символикой и гимном. Также Всемирная федерация тхеквондо не будет признавать и организовывать соревнования на территориях двух стран.

24-летний россиянин завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в весовой категории до 80 кг. Также он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).

Источник: https://tass.ru/sport/13990859
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