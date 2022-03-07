Тренер Храмцова считает, что тхеквондист функционально готов, но ему не хватает практики

Александр Лашпанов, тренер тхеквондиста Максима Храмцова, заявил, что в настоящее время его подопечный функционально готов показывать максимальный результат, но ему не хватает соревновательной практики.

«Храмцов функционально полностью готов к соревнованиям, вопрос с рукой давно закрыт, — приводит слова Лашпанова ТАСС. — Сейчас Максиму только не хватает боевой практики, выступлений на соревнованиях. Все у него по набору формы нормально, только теперь вопрос по соревнованиям. Как только разрешат нашим спортсменам выступать на международных соревнованиях, будет, конечно, у него «яма», но он из нее должен быстро выйти».

По словам тренера, если будет возможность, то планируется проработать вариант с выездом тхеквондиста на спарринги за рубеж.

«Внутри страны будем что-то делать, менять форматы подготовки: свои соревнования, матчевые встречи, контрольные поединки устраивать, то есть моделировать боевую практику. Команда все равно будет готовиться, тренироваться. Одно хорошо — у Храмцова нормальный запас по баллам, по рейтингу, и даже если, предположим, он весь год пропустит, то первым уже не будет, но в шестерке по идее должен сохраниться», — сказал он.

3 марта Всемирная федерация тхеквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. 28 февраля Всемирная федерация тхеквондо лишила российских и белорусских спортсменов права выступать на международных соревнованиях под эгидой организации с государственной символикой и гимном. Также Всемирная федерация тхеквондо не будет признавать и организовывать соревнования на территориях двух стран.

24-летний россиянин завоевал золотую медаль на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио в весовой категории до 80 кг. Также он является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).