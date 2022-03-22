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Тхэквондо

Сегодня, 13:20

Федерация тхэквондо России дождется общей апелляции ОКР на отстранение россиян и не будет подавать индивидуальную

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов рассказал, будет ли организация подавать апелляцию на решение всемирной федерации отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях.

«Насколько мы знаем, Олимпийский комитет России (ОКР) будет подавать общую апелляцию по тем видам спорта, в которых наши спортсмены отстранены, в том числе и по тхэквондо. Поэтому в индивидуальном порядке нам в данном случае что-то делать не имеет смысла», — приводит слова Иванова ТАСС.

Срок подачи апелляции истекает 23 марта.

3 марта Всемирная федерация тхэквондо запретила российским и белорусским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Решение принято в связи с ситуацией на Украине и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Источник: https://tass.ru/sport/14144157
Сборная России по тхэквондо
Вадим Иванов
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