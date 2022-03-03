Единоборства
Тхэквондо
Новости
Олимпиада
Главная
Единоборства / ММА
Тхэквондо

Сегодня, 17:15

Российским и белорусским тхэквондистам запретили участвовать в международных соревнованиях

Анна Горшкова
Корреспондент

Всемирная федерация тхэквондо приняла решение запретить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.

Отмечается, что совет федерации был вынужден отстранить атлетов для безопасного проведения соревнований.

Также России и Белоруссии запрещено проводить на своей территории международные турниры.

Источник: https://tass.ru/sport/13952167
Сборная России по тхэквондо
2
0
Читайте также
«Уровень дискриминации зашкаливает». Русских хоккеистов травят в США и Канаде
Спорт - это все, что осталось у паралимпийцев в жизни. Но ненависть оказалась сильнее их подвига
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победительница Юношеской Олимпиады дисквалифицирована за фуросемид
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...