Российским и белорусским тхэквондистам запретили участвовать в международных соревнованиях
Всемирная федерация тхэквондо приняла решение запретить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.
Отмечается, что совет федерации был вынужден отстранить атлетов для безопасного проведения соревнований.
Также России и Белоруссии запрещено проводить на своей территории международные турниры.
Источник: https://tass.ru/sport/13952167
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