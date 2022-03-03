Российским и белорусским тхэквондистам запретили участвовать в международных соревнованиях

Всемирная федерация тхэквондо приняла решение запретить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных турнирах, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.

Отмечается, что совет федерации был вынужден отстранить атлетов для безопасного проведения соревнований.

Также России и Белоруссии запрещено проводить на своей территории международные турниры.