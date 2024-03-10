Завуров считает, что Двалишвили будет хорошим конкурентом для Нурмагомедова

Экс-чемпион М-1 и старший ученик Абдулманапа Нурмагомедова Шамиль Завуров поделился мнением о том, бой с кем будет самым сложным для Умара Нурмагомедова в UFC.

«Мы думали, что бой с Альмаханом пройдет для Умара намного проще, потому что Бекзат был дебютантом. Но в первом же раунде Нурмагомедов пропустил удар. Я думаю, у него была задача поработать как в стойке, так и в борьбе. Но после пропущенного Умар переключился на борьбу. В поединках такого уровня может произойти все, что хочешь. Думаю, для Нурмагомедова серьезным конкурентом будет Мераб Двалишвили. Мне интересно посмотреть на противостояние черной и белой папах. Мераб хорошо борется, у него отличная выносливость. Это будет хорошим испытанием для Умара», — цитирует Завурова MMA.Metaratings.ru.

Нурмагомедов дебютировал в UFC 21 января 2021 года. Всего на его счету 17 побед и ни одного поражения в ММА.