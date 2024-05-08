Бенуа Сен-Дени: «Бой мечты — против Царукяна»

13-й номер рейтинга UFC в легком весе Бенуа Сен-Дени (13-2) заявил, что очень хотел бы встретиться с первым номером рейтинга в легком весе Арманом Царукяном (22-3).

«Бой мечты? Я бы очень хотел встретиться с Арманом Царукяном. Это был бы шикарный бой. Понятно, что прямо сейчас он главный претендент, но Махачев не самый активный чемпион. Не знаю, останется ли он чемпионом после боя с Порье, но в любом случае он наверняка захочет отдохнуть.

В легком весе много чего может произойти. Если бы мне дали бой с Царукяном — это было бы идеально. Но я не занимаюсь матчмейкингом и переговорами», — сказал француз в интервью MMA Junkie.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.