Тактаров верит, что Ян сможет взять реванш у О'Мэлли после победы над Ядонгом

Российский боец Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.

«Important to win every fight — важно выигрывать каждый бой. Это важные слова, которые сказал Ян. Петр подтянул свою борьбу. Он хорошо выглядит и комфортно себя чувствует. Хотя на коленке была болячка, плюс в первом раунде волновался. Петр отлично дышит, у него хорошая физическая подготовка. Это дает надежду, что Ян сможет выиграть О'Мэлли, потому что американец в четвертом раунде против Марлона Веры сдал. Приятно, что Ян не боится приближаться к сопернику и бороться, стал разнообразнее. Будем ждать следующий бой, надеюсь, Петр не будет допускать ошибок Макгрегора, бороться с теми, кто ниже по рейтингу», — сказал Тактаров «СЭ».

31-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.