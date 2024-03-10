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10 марта, 13:31

Тактаров верит, что Ян сможет взять реванш у О'Мэлли после победы над Ядонгом

Константин Белов
Корреспондент
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Российский боец Олег Тактаров в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.

«Important to win every fight важно выигрывать каждый бой. Это важные слова, которые сказал Ян. Петр подтянул свою борьбу. Он хорошо выглядит и комфортно себя чувствует. Хотя на коленке была болячка, плюс в первом раунде волновался. Петр отлично дышит, у него хорошая физическая подготовка. Это дает надежду, что Ян сможет выиграть О'Мэлли, потому что американец в четвертом раунде против Марлона Веры сдал. Приятно, что Ян не боится приближаться к сопернику и бороться, стал разнообразнее. Будем ждать следующий бой, надеюсь, Петр не будет допускать ошибок Макгрегора, бороться с теми, кто ниже по рейтингу», сказал Тактаров «СЭ».

31-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.

Олег Тактаров
Петр Ян
Сонг Ядонг
Шон О`Мэлли
UFC
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