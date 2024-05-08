Шон О'Мэлли: «Конор мне завидует»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) завидует его популярности.

«Я действительно думаю, что у него много зависти. Такие люди с таким большим эго видят, что происходит. Он начинает терять популярность, я начинаю набирать обороты. У него нет другой причины говорить обо мне. Я никогда не говорил ничего плохого о нем. Конор хотел, чтобы я подписал контракт с их менеджерами, а я не стал», — сказал О'Мэлли на подкасте Bradley Martyn's Raw Talk.

Ранее Макгрегор обвинил О'Мэлли в том, что тот принимал запрещенный препарат остарин.