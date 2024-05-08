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Сегодня, 13:03

Алекс Перейра пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим от наводнений

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (10-2) пожертвовал 100 тысяч долларов пострадавшим от наводнений на юге Бразилии.

«Многие люди с юга нуждаются в помощи из-за дождей и наводнений. Недавно я сделал пожертвование из своего кармана. Помимо других пожертвований я передал 100 тысяч долларов на продовольствие для нуждающихся людей здесь, в Бразилии. Теперь собираюсь пожертвовать еще 20 тысяч долларов югу в связи с произошедшей трагедией. Я делаю все, что в моих силах», — приводит слова Перейры MMA HOJE.

В мае на юге Бразилии произошло крупнейшее за последние 80 лет наводнение. По данным властей штата Риу-Гранди-ду-Сул, наиболее пострадавшего от стихийного бедствия, погибли не менее 55 человек.

Алекс Перейра
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