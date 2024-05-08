Василевский рассказал, на какую аудиторию рассчитана его автобиография

Бывший чемпион М-1 в двух весовых категориях Вячеслав Василевский рассказал, на какую аудиторию рассчитана его автобиография «Битва за успех».

«Это моя автобиография. Ее будет полезно прочитать молодым ребятам. Сейчас много не очень правильной и недостоверной информации. Книга основана на опыте, на который я потратил 35 лет. Самое главное, что читатели могут увидеть в моей книге, — это мотивация. Где-то они узнают себя, где-то увидят похожие жизненные ситуации», — цитирует Василевского MMA.Metaratings.ru.

Василевский является шестикратным чемпионом мира по боевому самбо. Также он был чемпионом лиги М-1 в среднем и полутяжелом весе.