Рузибоев: «После победы над Бакли рассчитываю попасть в топ-15 полусредневесов UFC»

Узбекский боец UFC Нурсултон Рузибоев, выступающий в полусреднем весе, прокомментировал предстоящий поединок с Хоакином Бакли на UFC on ESPN 56.

«В UFC все бойцы опасные, не только Бакли. Я тоже, когда пришел в UFC, знал об этом готовился к этому всю жизнь и пришел сюда, чтобы стать одним из лучших бойцов. Я выиграл два боя нокаутами и, честно говоря, еще не почувствовал какого-то особого уровня. Я хотел бы драться с топами, и мне наконец дали топового бойца. Если я выиграю, то, думаю, что войду в топ-15 и уже буду драться с сильнейшими и все пойдет по-другому», — приводит слова Рузибоева MMA.Metaratings.ru.

Рузибоев проведет поединок 12 мая на турнире UFC в Сент-Луисе против американца Бакли. Поединок двух нокаутеров станет со-главным событием вечера. В предыдущем поединке в марте 2024 года на турнире UFC в Атлантик-Сити Рузибоев победил техническим нокаутом в первом раунде Седрика Дюма.