Монсон: «Ян еще сможет побороться за чемпионский титул UFC»
Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал победу Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.
«Ян добился прогресса, вернулся на победную тропу. У него есть определенный запас, он ярко проводит свои поединки. Это нравится зрителям. Он еще сможет побороться за чемпионский титул», — приводит слова Монсона ТАСС.
31-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.
Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.
Источник: ТАСС
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