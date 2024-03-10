Монсон: «Ян еще сможет побороться за чемпионский титул UFC»

Боец ММА Джефф Монсон прокомментировал победу Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом на турнире UFC 299.

«Ян добился прогресса, вернулся на победную тропу. У него есть определенный запас, он ярко проводит свои поединки. Это нравится зрителям. Он еще сможет побороться за чемпионский титул» , — приводит слова Монсона ТАСС.

31-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.