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Сегодня, 23:00

UFC Льюис — Насименто: дата и время начала турнира — кард и трансляция боев турнира

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Родриго Насименто.
Фото Global Look Press
Турнир UFC Fight Night пройдет в воскресенье, 12 мая, на арене Enterprise Center в Сент-Луисе (США). Главным событием вечера станет бой Деррик Льюис — Родриго Насименто.
Первый бой предварительного карда начнется в 23:00 11 мая, основной кард стартует в 02:00 по московскому времени уже 12 мая. Ориентировочное время начала поединка Вячеслава Борщева — 01:30 (мск), Нурсултона Рузибоева — 04:00 (мск).

Основной кард

  • Деррик Льюис (27-12-0, США) — Родриго Насименто (11-1-0, Бразилия);
  • Нурсултон Рузибоев (34-8-2, Узбекистан) — Хоакин Бакли (18-6-0, США);
  • Алонзо Мэнифилд (15-3-1, США) — Карлос Ульберг (9-1-0, Новая Зеландия);
  • Диего Феррейра (18-5-0, Бразилия) — Матеуш Ребецки (19-1-0, Польша);
  • Алекс Касерес (21-14-0, США) — Шон Вудсон (11-1-1, США);
  • Вальдо Кортес-Акоста (11-1-0, Доминикана) — Робелис Деспанье (5-0-0, Куба).

В прямом эфире следить за трансляцией турнира UFC Fight Night можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ», а также на онлайн-сервисе UFC Fight Pass и Okko Sport.

В матч-центре «СЭ» следите за формальными событиями и результатами поединков UFC Vegas 91. Там можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.

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