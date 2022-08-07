Оливейра назвал команду Махачева высокомерной. Али Абдель-Азиз ответил

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) считает, что команда Ислама Махачева (22-1) ведет себя высокомерно. Он обещает прилететь в Абу-Даби и сохранить пояс чемпиона.

«Команда Махачева ведет себя высокомерно. Это их и погубит, — сказал бразилец в подкасте MMA Hoje. — Никто не ударит меня сильнее, чем жизнь. Я справился с сердечным заболеванием, а врач сказал, что из-за ревматизма суставов я больше никогда не смогу выступать. Я иду в твой дом, друг мой. Я войду в историю, сохраню свое наследие чемпиона UFC. Вы много болтаете. Вам лучше следить за тем, что вы говорите, иначе потом будете плакать».

Вскоре после этого последовал ответ менеджера Махачева Али Абдель-Азиза в Twitter: «Чарльз, я только что прочитал, что ты считаешь нас высокомерными. Мы признаем тебя как чемпиона и хорошего человека. Мы знаем, что ты жесткий боец. 22 октября вы покажете отличный бой, и тогда мы посмотрим, кто чемпион. Уважение тебе и твоей команде».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.