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Сегодня, 09:40

Менеджер Павловича заявил, что бой с Волковым будет претендентским

Виктория Кравченко
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Бой между Александром Волковым и Сергеем Павловичем будет претендентским за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Насколько знаю, Волкову даже не предложили этот бой. Он готовился на другого соперника. Вот так все получилось, а потом Волков принял этот бой. По идее, это претендентский бой», — рассказал собеседник ТАСС.

Встреча запланирована на 22 июня и должен пройти в Саудовской Аравии.

Источник: https://tass.ru/sport/20718203
Александр Павлович
Александр Волков (единоборства)
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