Менеджер Павловича заявил, что бой с Волковым будет претендентским

Бой между Александром Волковым и Сергеем Павловичем будет претендентским за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Насколько знаю, Волкову даже не предложили этот бой. Он готовился на другого соперника. Вот так все получилось, а потом Волков принял этот бой. По идее, это претендентский бой», — рассказал собеседник ТАСС.

Встреча запланирована на 22 июня и должен пройти в Саудовской Аравии.