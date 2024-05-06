Маурисио Руффи обратился к Махачеву: «Скоро придет новый король»

27-летний бразильский легковес Маурисио Руффи (10-1) обратился к чемпиону легкого веса Исламу Махачеву (25-1) после победы над Джейми Малларки (17-8) на UFC 301.

«У меня есть сообщение для Ислама Махачева, приятное сообщение: «Эй, наслаждайся своими днями на вершине», — сказал Руффи. — Я знаю, что ты расстроен, потому что я победил твоего друга [Раймонда Магомедалиева на Dana White's Contender Series, — прим.), наслаждайся своими деньками, потому что скоро придет новый король», — сказал Руффи на UFC 301.

Руффи победил Малларки техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 4 мая на UFC 301 на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.