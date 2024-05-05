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Сегодня, 14:26

Четыре бойца получили денежные бонусы по итогам UFC 301

Давид Хачатрян
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Четыре бойца получили бонусы за «Выступление вечера» по итогам турнира UFC 301.

Денежными вознаграждениями были удостоены Мишель Перейра (31-11), который засабмитил Игоря Потерю (20-6) в первом раунде, и Кайо Борральо (16-1), нокаутировавший Пола Крейга (17-8) во втором раунде.

Также бонусы получили Маурисио Руффи (10-1), отправивший Джейми Малларки (17-8) в нокаут в первом раунде и Алессандро Коста (14-4), который нокаутировал Кевина Борхаса (9-3) во втором раунде.

Бой на&nbsp;турнире UFC 301 Александр Пантожа&nbsp;&mdash; Стива Эрцега. UFC 301: Пантожа победил Эрцега и другие результаты турнира

Турнир UFC 301 состоялся на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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