Камил Гаджиев: «Если Джон Джонс такой смелый, то пусть подерется с Аспиналлом»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на потенциальный поединок между чемпионом UFC в полутяжелом весе Алексом Перейрой (10-2) и экс-чемпионом в полутяжелом и действующим чемпионом в тяжелом весе Джоном Джонсом (27-1).

«Вот если бы Алекс Перейра мог стать чемпионом в тяжелом весе, вы бы считали его величайшим? Интересный вопрос, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Честно говоря, такой бьющий парень, как Алекс Перейра, может гипотетически отправить в нокаут и Джона Джонса. Но я считаю, что это легкий бой для Джон Джонса. Он просто переведет Перейру на канвас и внизу его прикончит — вот и все. Я в этом даже не сомневаюсь, и драться он с ним в стойке не будет, ну так, подерется для вида, потом, повторюсь, переведет и сделает внизу то, что должен сделать. Вот и все, поэтому Алексу Перейре в тяжелый вес идти не советую, там его ждет Джонс.

А если Джонс сейчас такой смелый, пускай с [Томом] Аспиналлом разберется, вот у меня есть большие сомнения насчет поединка Джонса с Аспиналлом. Да, Джонс — фаворит, но у Джонса пауза, у Джонса травмы, а Аспиналл на ходу. Поэтому вот этот бой, на мой взгляд, сейчас самый ожидаемый».

Перейра победил экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла (12-2) нокаутом в первом раунде. Бой, который состоялся 13 апреля, стал главным событием вечера UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.