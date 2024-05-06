Мухаммад Мокаев: «Махачев выше уровнем, чем Царукян»

Шестой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Мухаммад Мокаев (12-0) оценил ожидаемый реванш между действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1) и первым номером рейтинга Арманом Царукяном (22-3).

«Арман вышел на замену против Ислама, когда ему было 22-23 года. В 70 кг. Это, конечно, ощущается. Большая разница, потому что у них вес побольше, они побольше гоняют. Конечно, он [Царукян] добавит физически, психологически будет крепче. Но, думаю, Ислам выше уровнем, потому что такой опыт у него. Я думаю, соперники были сложнее у Ислама, чем у Армана. Но это MMA, все может случиться», — сказал Мокаев Meta Fight.

Махачев подерется против Дастина Порье (30-8) 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.